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В Dota 2 появилась «Лаборатория Доты» с экспериментальными функциями

В Dota 2 появилась «Лаборатория Доты» с экспериментальными функциями
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Valve выпустила крупный апдейт для Dota 2, в котором представила «Лабораторию Доты». Это набор экспериментальных функций, которые доступны игрокам в отдельной вкладке — их можно протестировать прямо сейчас.

Среди доступных опций в «Лаборатории» — прозрачная карта на весь экран в стиле Diablo, клавиша фильтрации действий для ограничения применения способностей по определённым целям и более заметная полоса здоровья, которая стала отчётливее во время сражений. В Valve отмечают, что в каждой из этих функций есть сомнения, и только игроки смогут решить, останутся ли они в Dota 2 в каком-либо виде или полностью её покинут.

Помимо «Лаборатории Доты», в игру также добавили сезонную сокровищницу для подписчиков Dota Plus и сезонные награды, выполнив которые можно получить до 115 тысяч осколков. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге Steam.

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