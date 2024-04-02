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Авторы «Смуты» объяснили, почему игра не выйдет в Steam и на консолях

Авторы «Смуты» объяснили, почему игра не выйдет в Steam и на консолях
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Продюсер студии Cyberia Nova Алексей Белов сообщил, что предстоящая игра «Смута» выйдет эксклюзивно на VK Play и не будет доступна в Steam или Epic Games Store.

По его словам, другие платформы — как ПК, так и консольные — не подходят для релиза.

Все остальные площадки так или иначе пытаются ущемить аудиторию, поэтому выходить на них рискованно. Там можно столкнуться с риском политически мотивированных решений в отношении проекта.

«Смута» не будет доступна на Xbox и PlayStation, а также не получит перевода на другие языки, так как ориентирована на российскую аудиторию.

Разработчики также рассказали, что в игре будет 12 различных концовок, на которые повлияют решения, принятые в ходе прохождения основного сюжета.

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