«Телеграм» может ограничить скорость загрузки файлов без подписки Premium — датамайнеры

Руководство мессенджера «Телеграм» рассматривает возможность ограничения скорости загрузки файлов — к такому выводу пришли датамайнеры, проанализировав детали исходного кода.

Опубликованный ниже фрагмент может указывать, что после определённого объёма данных (сколько конкретно гигабайт, пока непонятно) пользователи без подписки Telegram Premium будут передавать и скачивать файлы заметно медленнее остальных.

Фото: Swiftgram

Лимит скорости может составить 10 Мбит/с на 60 минут — после этого ограничения снимаются до того момента, как пользователь снова не «наберёт» определённое число загруженных гигабайт.

Официально «Телеграм» не сообщал об ограничении скорости загрузки и каких-то новых ограничениях для тех, у кого нет подписки Premium.