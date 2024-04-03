Sony проведёт презентацию игр в мае и назовёт дату релиза Silent Hill 2 — инсайдер

По данным инсайдера Джеффа Грабба, Sony намерена скоро провести новую презентацию игр. Это должно произойти уже в мае. Но, будет это большое шоу по типу PlayStation Showcase или маленькое вроде State of Play, инсайдер не знает.

Как раз именно на весенней презентации Sony должна показать новый трейлер ремейка Silent Hill 2 и назвать дату релиза, считает Грабб. Более того, намёки на скорый релиз появились в Сети ещё несколько дней назад.

После первого показа геймплея геймеры немного разочаровались увиденным, но разработчики из Bloober Team заверили, что за маркетинг отвечают не они, а Konami.

На днях игре выдали рейтинг в агентстве ESRB — в тайтл смогут сыграть все геймеры от 17 лет. Подобный рейтинг выдавали Mortal Kombat 1, Elden Ring, ремейку System Shock и другим играм.