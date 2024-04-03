Blizzard готова выпустить новый фильм по Warcraft только при одном условии

На прошедшей конференции игровых разработчиков GDC 2024 директор франшизы Warcraft Джон Хайт заявил, что студия Blizzard хочет продолжить выпуск киноадаптации знаменитой вселенной. Однако для этого необходимо найти подходящего режиссёра, который знаком с кино и разделяет фанатскую любовь к франшизе.

Хайт отметил, что в киноиндустрии наверняка есть человек, который снял множество фильмов и знаком с циклом производства полнометражных лент.

Если мы сможем найти таланты, которые разделяют нашу любовь и страсть к Warcraft, то может выйти ещё одна экранизация. К сожалению, я видел, как некоторые из моих коллег были очарованы идеей стать режиссёрами и экранизировать Но ведь есть люди, снимающие фильмы на протяжении многих лет, которые справятся гораздо лучше. Я бы не позволил режиссёру прийти и дать ему на разработку такую ​​игру, как Warcraft. Поиск такого партнёрства — правильный подход.

Оригинальная экранизация Warcraft вышла в 2016 году, за неё отвечал голливудский режиссёр Дункан Джонс («Луна 2112»). Картина собрала в прокате $ 439 млн, получив резко отрицательные отзывы от критиков.