ФАС потребовала у Apple объяснить недоступность российских платёжных систем в App Store

На сайте ФАС России появилось сообщение, адресованное Apple. В нём говорится о том, что компании необходимо предоставить позицию относительно доступа российских платёжных систем к бесконтактным платежам в iOS.

У ФАС есть и другая претензия — постоянное удаление большинства российских банков. Ещё в службе считают, что у Apple присутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС России установила, что в данный момент российские пользователи iOS устройств (в том числе приобретённых во время их официальных продаж в России) фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. Так, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков.

Притом у Apple есть возможность вернуть всё в прежнее состояние, но по каким-то причинам, нарушая антимонопольное законодательство, компания этого не делает.