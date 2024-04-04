В России стартовали продажи смартфонов Realme 12 Pro и 12 Pro+

Китайская компания Realme объявила о выпуске в России двух смартфонов — моделей 12 Pro и 12 Pro+. Гаджеты уже можно приобрести у отечественных ритейлеров по цене от 35 тысяч рублей и 42 тысяч рублей соответственно.

Realme 12 Pro+ получил изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления дисплея 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. Основная камера состоит из трёх модулей с перископическим телеобъективом OmniVision OV64B с трёхкратным оптическим зумом.

Базовый Realme 12 Pro также получил изогнутый 6,7-дюймовый экран с частотой обновления дисплея 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Гаджет оснащён более простой по сравнению с Plus-версией камерой: основной модуль с датчиком IMX882 на 50 Мп, дополнительный модуль Sony IMX709 на 32 Мп и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп.