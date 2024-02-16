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Представлен бюджетный смартфон Realme 12+ 5G с экраном 120 Гц и большой батареей

Представлен бюджетный смартфон Realme 12+ 5G с экраном 120 Гц и большой батареей
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На этой неделе был представлен бюджетный смартфон Realme 12+ 5G. Продажи девайса стартуют уже 29 февраля.

Фото: Realme

Realme 12+ 5G предложит покупателям 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050. Также гаджет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 67 Вт.

Смартфон получит основную камеру с 50-МП сенсором Sony LYT-600 с OIS, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Разрешение фронтальной камеры составит 16 МП. Девайс будет работать на операционной системе Realme UI 5.0.

Realme 12+ 5G будет доступен для покупки в двух цветах: Pioneer Green и Navigator Beige.

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