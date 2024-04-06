«Это меня очень беспокоит»: Дуэйн Джонсон — о культуре отмены в Голливуде

Дуэйн «Скала» Джонсон дал большое интервью телеканалу Fox News, в котором актёр поговорил о текущем состоянии Голливуда. Звезда «Форсажа» и множества других боевиков заявил, что его очень беспокоит культура отмены, возникшая в индустрии в последние годы.

По словам Джонсона, нынешним создателям фильмов и сериалов приходится подстраиваться под актуальные требования аудитории, чтобы никого не обидеть. Сам же актёр считает, что не нравиться кому-то, оставаясь самим собой — это вполне нормально.

Сегодняшняя культура отмены, культура инклюзивности, разделения и так далее — это меня очень беспокоит. Вы либо поддаётесь этому влиянию и становитесь тем, кем того требует аудитория, либо вы остаётесь самим собой, настоящим… Это может расстроить и разозлить людей, и это нормально.

«Скала» также отверг слухи о выдвижении своей кандидатуры в президенты США. Джонсон не собирается становиться политиком — даже несмотря на отличные результаты опросов, где за него проголосовали около 46% молодой аудитории.