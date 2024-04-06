Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр Дэвид Финчер снимет ремейк «Незнакомцев в поезде» Альфреда Хичкока — СМИ

Режиссёр Дэвид Финчер снимет ремейк «Незнакомцев в поезде» Альфреда Хичкока — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Издание World of Reel поделилось грядущими планами Дэвида Финчера — режиссёра «Бойцовского клуба», «Семь» и недавнего «Убийцы». Источники портала подтвердили, что знаменитый постановщик работает над американской адаптацией сериала «Игра в кальмара», однако она не будет его следующим проектом.

Как оказалось, Финчер сейчас работает над ремейком фильма Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Оригинальная лента рассказывает историю теннисиста Гая Хэйнса, который в поезде заключает сделку по обмену убийствами со случайным спутником по имени Бруно.

Интересно, что ремейк «Незнакомцев» уже запускали в работу в 2015 году, однако производство ленты так и не сдвинулось с места. Кто сыграет в перезапущенной картине и когда она выйдет, неизвестно.

Материалы по теме
Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Альфреда Хичкока
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android