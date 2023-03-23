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Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Альфреда Хичкока

Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Альфреда Хичкока
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Как сообщает издание Deadline, Paramount Pictures запустила в производство ремейк «Головокружения» — культового триллера Альфреда Хичкока. Главную роль с большой вероятностью должен сыграть Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека в фильмах Marvel.

Актёр также выступит продюсером ленты, а сценарий напишет Стивен Найт, автор «Острых козырьков». Кто выступит режиссёром будущего фильма, неизвестно.

«Головокружение» рассказывает о полицейском по прозвищу Скотти, который вышел в отставку из-за депрессии и панического страха высоты, послужившего причиной гибели его сослуживца. Психическая травма продолжает преследовать Скотти по мере того, как он выслеживает женщину, ведущую себя необъяснимым образом.

Фильм вышел в 1958 году и моментально стал классикой кинематографа, до сих пор возглавляя топы лучших детективных триллеров авторитетных изданий.

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