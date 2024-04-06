«Дюна 2» стала самым кассовым фильмом в карьере Тимоти Шаламе

6 апреля кассовые сборы «Дюны 2» Дени Вильнёва в прокате превысили $ 633 млн. Такая сумма позволила картине стать самым кассовым фильмом с Тимоти Шаламе — предыдущий рекорд принадлежал «Вонке» с финальным результатом в $ 631 млн.

Прокат «Дюны 2» стартовал в начале марта и продолжается чуть больше месяца, поэтому общий показатель будет расти ещё как минимум несколько недель. Уже 15 апреля картина выйдет в онлайне, после чего её сборы в кинотеатрах пойдут на сильный спад.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году. Ранее Legendary Pictures объявила о работе над третьей частью серии.