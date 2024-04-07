Анонсирован бюджетный планшет Redmi Pad Pro со стилусом и клавиатурой

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный планшет Redmi Pad Pro. Стоимость устройства производитель пока держит в секрете. Из особенностей выделяется то, что девайс получит поддержку стилуса и клавиатуры.

По данным инсайдеров, Redmi Pad Pro оснастят 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K. Также новинка будет работать на прошивке HyperOS на базе операционной системы Android. Что касается батареи, то ёмкость аккумулятора составила 10000 мА/ч. Информации об установленном в планшет процессоре пока нет.

На данный момент Redmi Pad Pro доступен для предзаказа только на территории Китая. Полноценная презентация устройства пройдёт уже 10 апреля. В её рамках производитель и поделится всеми техническими подробностями.