Бюджетный смартфон Google Pixel 8a с OLED-экраном представят в мае — инсайдер

Инсайдер Yogesh Brar поделился ворохом новой информации о грядущем смартфоне Google Pixel 8a. По его словам, стоимость устройства составит около $ 550 (~ 50 тысяч рублей).

Также он раскрыл, что производитель оснастит устройство 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Девайс будет работать на процессоре Google Tensor G3, который применяется в флагманской серии Pixel.

Ко всему прочему смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Также гаджет оснастят операционной системой Android 14.

Ожидается, что полноценная презентация Google Pixel 8a пройдёт уже в мае. На ней компания раскроет все технические детали, назовёт точную цену и дату выхода.