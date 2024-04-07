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Представлен смартфон Tecno Pova 6 Neo с 6,8-дюймовым экраном и большой батареей

Представлен смартфон Tecno Pova 6 Neo с 6,8-дюймовым экраном и большой батареей
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На этой неделе был представлен смартфон Tecno Pova 6 Neo. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99 Ultimate и операционной системе Android 14.

Также гаджет оснащён 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ещё производитель оснастил девайс большой батареей на 7000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт.

Что касается камер, то на обратной стороне находятся два датчика: один из них на 50 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп с двойной светодиодной вспышкой. Ещё смартфон предложит NFC и сканер отпечатков пальцев.

Tecno Pova 6 Neo будет доступен для покупки в трёх расцветках: зелёной, чёрной и серебристой. Стоимость устройства пока не раскрывается.

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