Анонс смартфона Motorola Edge 50 Pro состоится в середине апреля

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На этой неделе стало известно, что официальная презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro состоится в середине апреля. Точная дата пока неизвестна.

Напомним, производитель оснастит девайс 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Ко всему прочему смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.

На задней стороне будет расположена тройная камера: основной сенсор на 50 МП, широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 13 мм и телеобъектив с фокусным расстоянием 73 мм. Также ожидается, что смартфон получит множество ИИ-функций.

Устройство будет продаваться в трёх расцветках: чёрной, фиолетовой и серебристой. Стоимость гаджета будет начинаться от € 699 (~ 70,2 тыс. рублей).