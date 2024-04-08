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Сборы боевика «Манкимэн» в духе «Джона Уика» превысили $ 12 млн за уикенд

Сборы боевика «Манкимэн» в духе «Джона Уика» превысили $ 12 млн за уикенд
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По информации издания Box Office Mojo, кассовые сборы боевика составили $ 12 млн за прошедший уикенд. Лента вышла в прокат в США 5 апреля.

Согласно сюжету, в детстве мать главного героя убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Главную роль в фильме сыграл Дев Патель. С ним в картине снялись Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром выступил сам Патель.

Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 11 апреля. Прокатчиком выступит кинокомпания «Вольга» — показы будут официальными.

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