«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров

Прошлые фильмы по MonsterVerse были сомнительным развлечением. По неведомой причине съёмочная группа фокусировалась не на колоссальных монстрах, а на школьниках, глухонемых детях, корпоратах и прочих людишках. Ладно бы сюжет был интересным, но герои постоянно творили какую-то дичь: например, срывали злодейские планы пролитым на аппаратуры напитком.

При работе над фильмом «Годзилла и Конг: Новая империя» сценаристы тоже не напрягались. Зато в штате нашёлся человек, который подсказал коллегам: от MonsterVerse в первую очередь ждут отличного экшена. В итоге в новинке действительно много захватывающих драк — вот почему это лучшая часть франшизы.

«Годзилла и Конг: Новая империя»: информация о фильме

Название: «Годзилла и Конг: Новая империя» (Godzilla x Kong: The New Empire)

Режиссёр: Адам Вингард

Актёры: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс и другие

Дата выхода: 27 марта 2024 года

Жанр: фантастика, боевик

Страна: США, Австралия

«Годзилла и Конг: Новая империя»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже стартовали. Цифровая версия выйдет ориентировочно в мае.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

Сюжет этому фильму не нужен

В конце 2023-го на AppleTV+ выходил сериал «Монарх: Наследие монстров». Он доказал, что во вселенной MonsterVerse можно рассказать крепкую историю. Там зритель реально переживал за героев, опасался корпораций и видел людей беспомощными букашками. В этом мире даже добрый Годзилла перебьёт толпу гражданских и не заметит оплошности. Неудивительно, что люди постоянно тряслись от страха.

В «Годзилле и Конге» подобной драмы нет, сценаристов хватило лишь на тупейший сюжет в истории. Однажды герои ловят сигнал: он намекает на нового врага, бояться которого стоит даже Годзилле. По надуманной причине учёные отправляются на поиске этого сигнала и попадают в одну нелепую ситуацию за другой. Они встречают доисторические народы, изучают наскальную живопись, кормят флору напарниками, несут высокопарную чушь, неудачно шутят — во всём этом нет ни капли осмысленности. При этом на глобальный конфликт герои толком не влияют, что делает арку совсем уж бездарной.

Лучше бы их вырезали из фильма Фото: WB

Огромным монстрам сюжет тоже не нужен. Годзилла просто идёт на сигнал, чтобы доказать новому врагу: на этой планете он главный. Конг вообще лезет в непонятный проход и обнаруживает там сородичей — до этого считалось, что все особи его вида вымерли.

Любопытно, что примитивная арка Конга на голову превосходит приключения людей. Кайдзю развивает отношения с маленькой обезьянкой, переживает серьёзные потери, уступает в драках, встаёт и снова дерётся за нечто важное. На фоне учёных эта банальщина смотрится выигрышно.

Конг и его новый друг Фото: WB

Сражений много, и каждое хочется пересмотреть

Сюжет ужасен, но кому он вообще интересен? На фильм, в названии которого фигурируют Годзилла и Конг, идут ради эпических сражений, сочных спецэффектов и рушащихся городов. Этого добра в новинке как раз навалом. Кайдзю подерутся на улицах Рима, погрузятся на дно океана, взмоют в небо, разнесут Полую Землю — это лишь часть обстоятельств для экшена.

При этом потасовки цепляют креативом. Как вам Конг, который бьёт больших обезьян, размахивая приматом поменьше? А что насчёт врага, который подчиняет других кайдзю и орудует смертоносным хлыстом? В каждом поединке есть подобная фишка, именно она не даёт заскучать.

Нарисовано всё восхитительно. Шерсть Конга, атомное дыхание Годзиллы, детали на телах кайдзю, их характерные движения, взрывы — всё это хочется хвалить. Разве что в финале эффектов слишком много и некоторые совсем неубедительные. В остальном специалисты по графике справились с амбициозной задачей.

Непобедимая команда Фото: WB

«Годзилла и Конг: Новая империя»: стоит ли смотреть?

Если соскучились по бессмысленным, но зрелищным блокбастерам, «Годзилла и Конг» точно вам понравится. Главное, не ждите от фильма ничего, кроме жвачки для мозга.

Оценка «Годзилла и Конг: Новая империя» — 7 из 10

Понравилось

Много эпического экшена

Отличная графика.

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