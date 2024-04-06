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Фильм Годзилла и Конг Новая империя (2024): отзыв, рецензия, обзор, где смотреть, актёры, сюжет, впечатления

«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров
Слава Петров
Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» (2024)
Аудио-версия:
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Но сюжет очень проходной.

Прошлые фильмы по MonsterVerse были сомнительным развлечением. По неведомой причине съёмочная группа фокусировалась не на колоссальных монстрах, а на школьниках, глухонемых детях, корпоратах и прочих людишках. Ладно бы сюжет был интересным, но герои постоянно творили какую-то дичь: например, срывали злодейские планы пролитым на аппаратуры напитком.

При работе над фильмом «Годзилла и Конг: Новая империя» сценаристы тоже не напрягались. Зато в штате нашёлся человек, который подсказал коллегам: от MonsterVerse в первую очередь ждут отличного экшена. В итоге в новинке действительно много захватывающих драк — вот почему это лучшая часть франшизы.

«Годзилла и Конг: Новая империя»: информация о фильме

Название: «Годзилла и Конг: Новая империя» (Godzilla x Kong: The New Empire)
Режиссёр: Адам Вингард
Актёры: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс и другие
Дата выхода: 27 марта 2024 года
Жанр: фантастика, боевик
Страна: США, Австралия
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«Годзилла и Конг: Новая империя»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже стартовали. Цифровая версия выйдет ориентировочно в мае.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

Сюжет этому фильму не нужен

В конце 2023-го на AppleTV+ выходил сериал «Монарх: Наследие монстров». Он доказал, что во вселенной MonsterVerse можно рассказать крепкую историю. Там зритель реально переживал за героев, опасался корпораций и видел людей беспомощными букашками. В этом мире даже добрый Годзилла перебьёт толпу гражданских и не заметит оплошности. Неудивительно, что люди постоянно тряслись от страха.

В «Годзилле и Конге» подобной драмы нет, сценаристов хватило лишь на тупейший сюжет в истории. Однажды герои ловят сигнал: он намекает на нового врага, бояться которого стоит даже Годзилле. По надуманной причине учёные отправляются на поиске этого сигнала и попадают в одну нелепую ситуацию за другой. Они встречают доисторические народы, изучают наскальную живопись, кормят флору напарниками, несут высокопарную чушь, неудачно шутят — во всём этом нет ни капли осмысленности. При этом на глобальный конфликт герои толком не влияют, что делает арку совсем уж бездарной.

Лучше бы их вырезали из фильма

Лучше бы их вырезали из фильма

Фото: WB

Огромным монстрам сюжет тоже не нужен. Годзилла просто идёт на сигнал, чтобы доказать новому врагу: на этой планете он главный. Конг вообще лезет в непонятный проход и обнаруживает там сородичей — до этого считалось, что все особи его вида вымерли.

Любопытно, что примитивная арка Конга на голову превосходит приключения людей. Кайдзю развивает отношения с маленькой обезьянкой, переживает серьёзные потери, уступает в драках, встаёт и снова дерётся за нечто важное. На фоне учёных эта банальщина смотрится выигрышно.

Конг и его новый друг

Конг и его новый друг

Фото: WB

Сражений много, и каждое хочется пересмотреть

Сюжет ужасен, но кому он вообще интересен? На фильм, в названии которого фигурируют Годзилла и Конг, идут ради эпических сражений, сочных спецэффектов и рушащихся городов. Этого добра в новинке как раз навалом. Кайдзю подерутся на улицах Рима, погрузятся на дно океана, взмоют в небо, разнесут Полую Землю — это лишь часть обстоятельств для экшена.

При этом потасовки цепляют креативом. Как вам Конг, который бьёт больших обезьян, размахивая приматом поменьше? А что насчёт врага, который подчиняет других кайдзю и орудует смертоносным хлыстом? В каждом поединке есть подобная фишка, именно она не даёт заскучать.

Нарисовано всё восхитительно. Шерсть Конга, атомное дыхание Годзиллы, детали на телах кайдзю, их характерные движения, взрывы — всё это хочется хвалить. Разве что в финале эффектов слишком много и некоторые совсем неубедительные. В остальном специалисты по графике справились с амбициозной задачей.

Непобедимая команда

Непобедимая команда

Фото: WB

«Годзилла и Конг: Новая империя»: стоит ли смотреть?

Если соскучились по бессмысленным, но зрелищным блокбастерам, «Годзилла и Конг» точно вам понравится. Главное, не ждите от фильма ничего, кроме жвачки для мозга.

Оценка «Годзилла и Конг: Новая империя» — 7 из 10

Понравилось

  • Много эпического экшена
  • Отличная графика.

Не понравилось

  • Ужасный сюжет
  • Следить за людьми неинтересно.
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