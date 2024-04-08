Фильм «Летучий корабль» трижды возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» снова возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные. Это происходит уже третий раз подряд.

За уикенд картина собрала 137,8 млн рублей. На втором месте расположилась картина «Годзилла и Конг: Новая империя», собравшая за выходные 41,8 млн рублей. За ними идёт лента «Артур, ты король» с Марком Уолбергом, которая смогла собрать за уикенд 38,3 млн рублей.

Сюжет фильма рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.