Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Ольга Будина считает, что «Гарри Поттер» проигрывает русским сказкам

Актриса Ольга Будина считает, что «Гарри Поттер» проигрывает русским сказкам
Аудио-версия:
Комментарии

Российская актриса и телеведущая Ольга Будина прокомментировала вред книг о Гарри Поттере и соответствующих с ним фильмов. По словам Будиной, проекты про мальчика, который выжил, негативно влияет на аудиторию.

По словам актрисы, в «Гарри Поттере» показывают, что герои ничего из себя не представляют без волшебных палочек. В отечественных сказках добро побеждает зло с помощью своих сил.

Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется. У них такая, как я называю, трансгуманистическая модель, когда ты — немножко робот.

Будина подчеркнула, что за каждой частью «Гарри Поттера» стоит идеология транснациональных корпораций. Актриса заявила, что любое произведение — пропаганда, а кинематограф — ангажированный бизнес.

Материалы по теме
«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров
«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android