Актриса Ольга Будина считает, что «Гарри Поттер» проигрывает русским сказкам

Российская актриса и телеведущая Ольга Будина прокомментировала вред книг о Гарри Поттере и соответствующих с ним фильмов. По словам Будиной, проекты про мальчика, который выжил, негативно влияет на аудиторию.

По словам актрисы, в «Гарри Поттере» показывают, что герои ничего из себя не представляют без волшебных палочек. В отечественных сказках добро побеждает зло с помощью своих сил.

Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется. У них такая, как я называю, трансгуманистическая модель, когда ты — немножко робот.

Будина подчеркнула, что за каждой частью «Гарри Поттера» стоит идеология транснациональных корпораций. Актриса заявила, что любое произведение — пропаганда, а кинематограф — ангажированный бизнес.