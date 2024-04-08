Россияне назвали любимые мультфильмы и героев из них

Онлайн-кинотеатр KION предоставил изданию «Газета.Ru» исследование, в ходе которого выяснилось, что больше всего жители России предпочитают советские мультфильмы.

По словам респондентов, мультфильмы, выпущенные в СССР и чуть позже, научили их всем хорошим качествам, включая заботу, доброту и храбрость.

Россияне считают, что любимые мультфильмы из детства научили их таким качествам, как понимание добра и зла, доброта, дружелюбие, забота о близких, ценность человеческой жизни и храбрость.

Опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет выделили такие мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Король Лев», «Простоквашино», «Шрек» и другие. Среди любимых героев: кот Матроскин, Волк из «Ну, погоди!», Домовёнок Кузя, Винни Пух и Карлсон.