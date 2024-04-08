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Вышел первый трейлер фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом

Журналист и видеоблогер Николай Солодовников, ставший известным благодаря YouTube-проекту «ещёнепознер» c авторскими интервью, представил дебютный трейлер фильма «Во сне ты горько плакал». Главную роль в ленте исполнил Иван Ургант, известный шоумен и бывший ведущий «Вечернего Урганта».

Видео доступно во VK-канале Кино про тебя. Права на видео принадлежат Николаю Солодовникову.

«Во сне ты горько плакал» — драматическая картина, поставленная по мотивам рассказа Юрия Казакова. Лента расскажет лирическую историю отца, который обращается к своему сыну.

Это будет первое участие Ивана Урганта в фильме или ТВ-проекте после закрытия его вечернего шоу на Первом канале весной 2022 года, не считая появления в телеспектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти».