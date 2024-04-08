«Это настоящее искусство»: зрители в восторге от сериала «Рипли» с Эндрю Скоттом

4 апреля на Netflix состоялась премьера сериала Рипли» со звездой «Шерлока» Эндрю Скоттом. Произведение сценариста от сценариста «Ирландца» и режиссёра мини-сериала «Однажды ночью» рассказывает историю талантливого авантюриста, который отправляется в Италию, чтобы вернуть в США бестолкового сына богатого предпринимателя.

Первые зрители уже полностью посмотрел шоу — все восемь эпизодов вышли в один день. На агрегаторе IMDB средний рейтинг «Рипли» составляет 8 баллов из 10: пользователи хвалят актёрскую игру Эндрю Скотта, стильную чёрно-белую картинку, режиссуру и атмосферу нуара.

Фото: IMDB

Отрывки из обзоров пользователей на сериал «Рипли»

Этот сериал одно удовольствие смотреть. Каждый кинематографический кадр составлен с любовь. Режиссура просто великолепная. Это настоящее искусство.

Отличный сериал, основанный на захватывающей истории. Эндрю Скотт и Дакота Фаннинг великолепны, остальной кастинг тоже очень хорош. Некоторые эпизоды кажутся затянутыми, но в целом я очень рекомендую «Рипли», когда-нибудь я посмотрю его снова.

Каждый кадр изыскан. Великолепное освещение, волшебные декорации, невероятное звуковое оформление и монтаж. Эндрю Скотт, конечно, так же поразителен, как и всегда, но и весь актёрский состав тоже великолепен.

Всё в «Рипли» как будто попадает в точку. Актёры, их игра, сюжет, темп, сценарий, режиссура, операторская работа… Даже решение снять всё это в великолепном монохромном стиле «нуар».

Netflix пока не продлил сериал «Рипли» на второй сезон.