«Современный нуар с едким юмором»: критики хвалят сериал «Рипли» с Эндрю Скоттом

4 апреля на Netflix состоялась премьера сериала Рипли» со звездой «Шерлока» Эндрю Скоттом. Это новый проект Стивена Зеллиана, сценариста «Ирландца» и режиссёра мини-сериала «Однажды ночью». Произведение рассказывает историю талантливого авантюриста, который отправляется в Италию, чтобы вернуть в США бестолкового сына богатого предпринимателя.

Критики уже посмотрели все эпизоды и опубликовали обзоры новинки. В целом журналисты приняли мини-сериал положительно — 88% обозревателей рекомендуют его к просмотру. Критики оценили актёрскую игру Эндрю Скотта, стильную чёрно-белую картинку с нетривиальными операторскими решениями и интересную историю. Однако некоторые журналисты называют произведение излишне затянутым, отмечая слабое развитие главного героя на протяжении сюжета.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров критиков на «Рипли»

Эндрю Скотт великолепен в роли Рипли… К сожалению, его кастинг на главную роль — единственное разумное решение продюсеров.

Сериал «Рипли» требует того, чего в наши дни осталось не так много: терпения и концентрации.

Рипли выглядит так, как будто это сериал Альфреда Хичкока, который Хичкок никогда не снимал.

«Рипли» — это современный нуар с едким юмором.

Эндрю Скотт блистает в кошмарном нуаре, который мудро и так мучительно никуда не торопится.

Все восемь эпизодов «Рипли» вышли на Netflix с русскими субтитрами.