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Российский состав Twisted Minds выиграл главную европейскую лигу по PUBG: Battlegrounds

Российский состав Twisted Minds выиграл главную европейскую лигу по PUBG: Battlegrounds
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Российский ростер Twisted Minds по «королевской битве» PUBG одержал победу на главном региональном турнире PUBG EMEA Championship: Spring 2024.

Судьба первого места решилась в финальной игре — квартет Александра BatulinS Батулина смог дожить до места в топ-8 и набрать один балл, что позволило «твистам» обойти европейский ростер MadBulls с россиянином Qwizzy в составе.

За победу Twisted Minds получила $ 12 тыс. и 300 рейтинговых очков, по которым потом будут определять участников чемпионата мира.

Итоговое расположение команд

Итоговое расположение команд

Фото: PUBG

Третье место занял украинский состав NAVI, в топ-5 также попала HOWL Esports из Турции и европейский состав FaZe Clan. Все эти команды представят регион на двух глобальных турнирах PUBG Global Series 2024 — первый пройдёт в мае в Шанхае.

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