Инвентари игроков Team Spirit в CS 2 стоят более 16 млн рублей — дороже только у NAVI

Чемпионы прошедшего мэйджора PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2 из команды Natus Vincere опередили остальные коллективы ещё по одному показателю — средней стоимости инвентарей в игре.

По данным исследования CS.MONEY, средняя стоимость скинов у игроков NAVI превышает $ 40 тыс. (3,6 млн рублей по текущему курсу). Таким образом, общая сумма на пятерых — более 18 млн рублей. Самый дорогой инвентарь у jL — его оценили в $ 56,5 тыс.

На втором месте оказались игроки российской Team Spirit. Средняя стоимость — $ 36 114, общая — $ 180 тыс. (16,6 млн рублей). Тройку замкнули игроки G2 Esports — более $ 24 тыс.

Фото: CS MONEY

Из игроков самым дорогим инвентрём может похвастать Дмитрий sh1ro Соколов, снайпер Team Spirit. У него в инвентаре есть такие скины, как AK-47 | Wild Lotus FN, AWP | Gungnir FT, Butterfly Knife | Fade c тегом 'Zinedine ZywOo|' и Glock-18 | Fade — общая оценка составила $ 65 тыс. (6 млн рублей).