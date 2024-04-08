Вышел трейлер хоррора «Максин XXX» — премьера в России состоится 11 июля

Кинокомпания A24 представила трейлер фильма «Максин XXX» — продолжения фильмов «X» и «Пэрл». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 11 июля.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

По сюжету картины начинающая порноактриса (как и в предыдущих фильмах, её сыграет Миа Гот) приезжает в Голливуд 1980-х в поисках счастья и лучшей жизни, но оказывается частью сумасшедшей истории. Роли в «Максин XXX» также исполнят Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»), Лили Коллинз («Невидимая сторона»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив») и другие актёры.

Режиссёром грядущего фильма выступит Тай Уэст — он же снял предыдущие две ленты в трилогии.

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