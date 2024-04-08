Вышел трейлер комедии «Полёт на Луну» со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер романтической комедии «Полёт на Луну». Фильм выйдет в кинотеатрах в июле, а позже появится в онлайн-кинотеатре от Apple.

Главные роли исполнят Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум. Сюжет расскажет о подготовке высадки на Луну Нила Армстронга — на случай, если ничего не выйдет, НАСА нанимает группу людей для съёмок фейковой высадки.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Другие детали картины пока не раскрываются и, вероятно, станут известны позже.

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