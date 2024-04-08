Финал новой студлиги по киберспорту с призовым 4 млн рублей пройдёт 20–21 апреля в Москве

Финальный этап первого сезона Национальной студенческой лиги киберспорта 2024 с призовым фондом 4 млн рублей пройдёт в московском комплексе VK Play Arena 20 и 21 апреля.

В субботу пройдут полуфиналы по Dota 2 и Counter-Strike 2, в воскресенье — финалы и матчи за третье место. Участники в каждой дисциплине разыграют по 2 млн рублей.

Полуфиналисты по Dota 2: РТУ МИРЭА (Москва), УрФУ (Екатеринбург), ОмГУПС (Омск) и НГТУ (Новосибирск).

РТУ МИРЭА (Москва), УрФУ (Екатеринбург), ОмГУПС (Омск) и НГТУ (Новосибирск). Полуфиналисты по CS 2: РТУ МИРЭА (Москва), ДГТУ (Ростов-на-Дону), СибГУ (Красноярск), КемГУ (Кемерово).

Зрители смогут посетить ивент бесплатно (нужно только регистрация): организаторы обещают активности, в том числе игровую зону, VR, автосимулятор и фото-зону с косплеерами.