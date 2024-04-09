Продюсер «Соника в кино» сравнил франшизу со «Мстителями»

Продюсер франшизы «Соник в кино» Тоби Эшер недавно дал интервью журналу Paste. В нём он рассказал про франшизу и даже сравнил её со «Мстителями».

По словам Эшера, в «Сонике в кино» тоже есть много персонажей, с которыми можно придумывать большие и эпические истории. А с появлением Шэдоу в «Сонике в кино 3» это станет ещё более реальным.

Мы знали, что с появлением Шэдоу в «Сонике 3 в кино» и некоторых более масштабных вещей, которые мы хотим сделать, франшиза встанет на один уровень со «Мстителями». Это будут большие, захватывающие истории с множеством разных персонажей. Благодаря телевидению у нас есть возможность углубиться в некоторых второстепенных персонажей и по-настоящему круто их раскрыть.

Триквел выйдет в прокат 20 декабря.