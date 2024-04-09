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Дейзи Ридли готова вернуться к роли Рей в «Звёздных войнах»

Дейзи Ридли готова вернуться к роли Рей в «Звёздных войнах»
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В недавнем интервью изданию Empire актриса Дейзи Ридли рассказала о своей готовности вернуться к «Звёздным войнам». По словам Ридли, она с радостью вновь примерит образ Рей Скайуокер.

Актриса отметила, что со времён фильма «Скайуокер. Восход» она изменилась в профессиональном и личном планах. Это должно отразится на её более качественной актёрской игре.

В принципе, теперь я взрослая. В то время я, конечно, не чувствовала себя взрослой. Очевидно, что в личном плане всё изменилось, а ещё в профессиональном плане у меня было много другого опыта, и поэтому я определённо чувствую, что на этот раз все по-другому. Мне очень радостно быть частью этих фильмов.

Ридли вернётся к роли Рей для фильма, в котором её героиня откроет собственную джедайскую академию и будет учить падаванов бороться со злом.

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