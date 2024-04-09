TikTok запустит приложение TikTok Notes для публикации фотографий

В начале апреля некоторые пользователи TikTok начали получать уведомления о запуске нового приложения — TikTok Notes. Разработчики описывают его как сервис для публикации и хранения фотографий, при желании интеграцию между двумя программами можно отключить.

Фото: TikTok

Таким образом, создатели TikTok подтвердили, что работают над фотосервисом, о котором ранее сообщали техноблогеры. Впервые приложение засветилось в марте 2023 года, когда в коде приложения обнаружили упоминания некоего сервиса TikTok Photos. Судя по всему, приложение в итоге переименовали в более универсальное TikTok Notes.

Создатели «ТикТока» официально подтвердили работу над новым сервисом, однако отказались делиться подробностями. Когда именно программа запустится, неизвестно.