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«Полнейшая шляпа и халтура»: депутат Виталий Милонов — об игре «Смута»

«Полнейшая шляпа и халтура»: депутат Виталий Милонов — об игре «Смута»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал новый пост на своей странице «ВКонтакте», где прокомментировал релиз российской игры «Смута». Чиновник заявил, что вынужден был запустить проект и лично проверить, на что именно жалуются российские игроки.

Депутат рассказал, что провёл в «Смуте» менее часа, и назвал её «шляпой и халтурой». Милонов напомнил, что бюджет игры составил около 500 млн рублей, а «выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно».

Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами, — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно. Скачал её вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура.

Ранее своим мнением о «Смуте» поделился заместитель председателя Государственной Думы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

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