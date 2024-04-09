Звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс специально не стал играть в игры серии Fallout

Актёр Уолтон Гоггинс, исполнитель одной из главных ролей в грядущем сериале Fallout, так и не поиграл в оригинальные игры от Interplay и Bethesda. Звезда «Омерзительной восьмёрки» заявил, что это было его взвешенное решение — он не хотел, чтобы игровая версия гуля как-то повлияла на его перевоплощение в шоу.

Гоггинс отметил, что его решение совпало с желанием создателей «Фоллаута» Джонатана Нолана и Лизы Джой рассказать новую историю в знакомой вселенной, а не перенести события игры в киноформат.

Я никогда не играл в Fallout. Как только я получил роль, я не стал в него играть, потому что не хотел, чтобы на меня повлияла игровая версия гуля. Я также понимал, что наши сценаристы Джонатан, Грэм и Женева как раз стремились к этому. Их задача была не в воссоздании игрового образа Fallout, а в представлении новой истории, которая бы гармонично вписалась в канон вселенной.

Премьера сериала Fallout состоится 11 апреля на Amazon Prime. Все восемь эпизодов будут доступны в день выхода.