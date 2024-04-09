В Минпромторге предложили повысить таможенные пошлины на ввоз электроники в Россию

Минпромторг изучает возможность повышения таможенных пошлин на импортную электронику. Ведомство предложило отечественным компаниям сообщить данные об объёмах текущего производства и потенциале рынка радиоэлектронной продукции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо профильным ассоциациям.

Письмо от министерства уже получили госкорпорации вроде «Ростеха» и «Роскосмоса», а также консорциумы «Вычислительная техника» (включают компании «Аквариус» и Yadro) и «Телекоммуникационные технологии» (в него входит «Ростелеком»). Возможность повысить пошлины рассматривают в первую очередь для тех товарных категорий, где внутреннего производства достаточно для покрытия потребностей отечественного рынка.

В Минпромторге отметили, что пока рано говорить об увеличении таможенной пошлины на ввоз электроники на конкретную величину. Вопрос ещё будут прорабатывать с Минэкономразвития и заинтересованными компаниями.