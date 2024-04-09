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Вышел трейлер Ермака в Mortal Kombat 1 — он появится в игре 23 апреля

Вышел трейлер Ермака в Mortal Kombat 1 — он появится в игре 23 апреля
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Разработчики файтинга Mortal Kombat 1 представили трейлер с игровым процессом за нового персонажа — Ермака, знакомого поклонникам франшизы по предыдущим играм серии.

Ранний доступ к Ермаку для владельцев Kombat Pack и Premium Edition откроют 16 апреля, а остальным игрокам персонаж станет доступен чуть позже — во вторник, 23 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Ранее в Mortal Kombat 1 появился Миротворец — персонаж из одноимённого сериала DC. Ранее разработчики уже добавляли в файтинг героев из популярных франшиз. Одновременно с релизом Миротворца вышел патч, который добавил в игру полноценный кроссплей для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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