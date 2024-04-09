Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел сюжетный трейлер игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»

Вышел сюжетный трейлер игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»
Комментарии

Ubisoft представила сюжетный трейлер Star Wars Outlaws — приключенческой игры по вселенной «Звёздных войн». Вместе с этим компания подтвердила утёкшую дату релиза — 30 августа 2024 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной. Разработчики описывают игру как космическое приключение от третьего лица с элементами стелс-экшена.

За разработку Outlaws отвечает студия Massive — авторы сетевого шутера The Division и недавней Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару».

Материалы по теме
EA сократит 670 сотрудников, Star Wars Jedi 3 в разработке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android