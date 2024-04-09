Вышел сюжетный трейлер игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»

Ubisoft представила сюжетный трейлер Star Wars Outlaws — приключенческой игры по вселенной «Звёздных войн». Вместе с этим компания подтвердила утёкшую дату релиза — 30 августа 2024 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной. Разработчики описывают игру как космическое приключение от третьего лица с элементами стелс-экшена.

За разработку Outlaws отвечает студия Massive — авторы сетевого шутера The Division и недавней Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару».