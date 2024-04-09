Фильм «Бриджит Джонс 4» уже в работе — к ролям вернутся Рене Зеллвегер и Хью Грант

Четвёртая часть комедии «Бриджит Джонс» уже находится в работе — исполнительница главной роли Рене Зеллвегер уже подписала контракт на участие в съёмках, о чём сообщает Deadline.

Также к своим ролям вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. Помимо них, в фильме, который получил рабочее название «Бриджит Джонс: Без ума от мальчика», сыграют Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») и Лео Вудалл («Белый лотос», «Академия вампиров»).

Режиссёром фильма станет Майкл Моррис («Бесстыжие», «Лучше звоните Солу», «Карточный домик»). Дата выхода «Бриджит Джонс 4» пока неизвестна.

Первый фильм по одноимённой книге Хелен Филдинг вышел в 2001 году, сиквел — в 2004 году. Возвращение франшизы состоялось в 2016 году.