HBO отменила продолжение «Игры престолов» про Джона Сноу

В июне 2022 года началось очень раннее производство нового сериала во вселенной «Игры престолов». Он должен был продолжить историю Джона Сноу после событий оригинального шоу. К своей роли вернулся бы Кит Харингтон, а сюжет рассказывал бы о группе Ночного Дозора, которая отправилась за стену вместе с Одичалыми в финале сериала.

Спустя почти два года шоу так и не запустили в работу — всё это время в HBO пытались придумать достойную персонажа историю. Как рассказал Кит Харингтон, сейчас над проектом никто не работает, однако в будущем к нему ещё могут вернуться.

Сейчас сериал про Джона Сноу пропал с радаров, потому что мы не смогли найти подходящую историю, которая бы взбудоражила нас. Так что мы решили отложить наши инструменты. Возможно, мы когда-нибудь вернёмся к этому сериалу, но сейчас он просто лежит на полке.

Тем временем сама HBO пока не комментировала слова актёра. Судя по всему, фанаты ещё долго не увидят продолжение истории Джона Сноу.