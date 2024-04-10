Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки готов сняться в «Пацанах»

В беседе с изданием Collider актёр Джаред Падалеки, известный по «Сверхъестественному», рассказал, что с наибольшей вероятностью он снимется в «Пацанах».

По словам Падалеки, поработать над шоу его пригласил шоураннер Эрик Крипке, с которым они раньше работали над «Сверхъестественным». Примечательно и то, что в сериале уже играет Дженсен Эклс — он сыграл Дина Винчестера во всё том же «Сверхъестественном».

Падалеки рад поработать со старыми друзьями, но сперва ему нужно прийти в форму.

Я знаю, что они заставят меня раздеться, так что предупреди меня заранее. Я согласен, но позволь мне пригласить диетолога и тренера и провести восемь месяцев в тренировках, прежде чем я появлюсь.

Кстати, работа над четвёртым сезоном «Пацанов» полностью завершена. Шоу стартует 13 июня.