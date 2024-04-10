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Режиссёр Александр Сокуров обвинил в плагиате постановщика «Во сне ты горько плакал»

Режиссёр Александр Сокуров обвинил в плагиате постановщика «Во сне ты горько плакал»
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Российский режиссёр Александр Сокуров обвинил журналиста и постановщика ленты «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова. По словам Сокурова, Солодников взял название рассказа писателя Юрия Казакова.

Режиссёр отметил, что постановщик «Во сне ты горько плакал» буквально «украл» название, даже не пытаясь сделать экранизацию рассказа.

Когда-то я предложил Николаю прочитать рассказ «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова. Однако фильм не основан на произведении Казакова. Фактически, название было украдено у писателя, это не экранизация.

При этом Сокуров отметил, что ещё не смотрел ленту Солодникова, но уверен, что она отлично снята, поскольку постановщик принимает профессионализм своего коллеги.

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