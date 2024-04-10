«Лёд 3» выйдет в онлайне 13 апреля

«Кинопоиск» объявил, что фильм «Лёд 3» выйдет в цифровой прокат 13 апреля. Картина станет доступна для просмотра как на «Кинопоиске», так и на Okko.

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

В картине сыграли Александр Петров, Степан Белозёров («1941. Крылья над Берлином»), Анна Савранская, Мария Аронова («Я делаю шаг») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Юрий Хмельницкий.

Кассовые сборы ленты превысили 1,8 млрд рублей. Вероятно, картина сможет собрать и 2 млрд.