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Вышел тизер-трейлер сериала «Калимба» с Фёдором Бондарчуком

Вышел тизер-трейлер сериала «Калимба» с Фёдором Бондарчуком
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Онлайн-кинотеатр Okko представил первый трейлер сериала «Калимба». У шоу пока нет даты премьеры — оно должно стартовать уже совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие.

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