В Sony и Marvel не знали, кто такая Зендея во время кастинга на роль в «Человеке-пауке»

Американская актриса Зендея — одна из самых популярных кинодеятелей в Голливуде. Девушке всего 28 лет, однако она уже одна из главных звёзд индустрии: её приглашают на ведущие и второстепенные роли в блокбастерах, а также в фестивальных картинах и даже сериалах.

Зендея стала известной ещё в середине 2010-х, когда снялась в популярнейших передачах Disney: «Танцевальной лихорадке» и «Кей Си. Под прикрытием». Кроме того, девушка ранее приняла участие в популярнейшем музыкальном фильме Бейонсе под названием Lemonade.

Однако всё это прошло мимо продюсера Sony Pictures Эми Паскаль и главы киновселенной Marvel Кевина Файги, которые взяли её на роль Мишель Джонс-Уотсон в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Девушке досталась роль возлюбленной Питера Паркера, а об её известности топ-менеджеры узнали только после премьеры ленты.

Честно говоря, президент Marvel Studios Кевин Файги и я не знали, кто такая Зендея. На ней не было макияжа, она была одета как обычная девушка, и мы подумали: «Боже мой, она потрясающая. Она должна сняться в фильме». А потом мы узнали, что она очень известная личность, и почувствовали себя очень глупо.

Ближайшим проектом Зендеи станет комедийная драма «Претенденты» — премьера ленты состоится 26 апреля.