Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Незнайка» стал самой ожидаемой экранизацией детской классики в России

«Незнайка» стал самой ожидаемой экранизацией детской классики в России
Аудио-версия:
Комментарии

Компании «Робовокс» и «ОнИн» провели исследование на тему интереса к потенциальным экранизациям детских произведений отечественной литературы. В опросе приняли участие около 1100 человек из городов с населением более 100 тысяч человек.

Абсолютным лидером стала трилогия сказочных повестей Николая Носова про Незнайку — её назвали 8,9% опрошенных. Второе место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которую выбрали 5,5% аудитории. Его присутствие в «детском» рейтинге объясняется в том числе рекламной кампанией недавней экранизации Михаила Локшина и культовостью произведения.

Замкнули тройку «Два капитана» Вениамина Каверина — 4,4%. В топ-10 также вошли цикл про Волшебника Изумрудного города Александра Волкова (3%), «Денискины рассказы» Виктора Драгунского (1,6%), «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара (1,5%), цикл про Алису Селезнёву Кира Булычева (1,1%), «Золотой ключик» Алексея Толстого (1,1%) и «Айболит» Корнея Чуковского (1,1%).

Материалы по теме
Россияне назвали любимые мультфильмы и героев из них
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android