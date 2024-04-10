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«Пойти по пути автомобиля «Москвич» — Дмитрий Губерниев высказался об игре «Смута»

«Пойти по пути автомобиля «Москвич» — Дмитрий Губерниев высказался об игре «Смута»
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На прошлой неделе вышла историческая RPG «Смута», которую раскритиковали все: рядовые геймеры, критики и даже депутаты. Теперь о проекте высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, разработчикам следует пойти по пути автомобиля «Москвич».

Мы в любом случае за качественный продукт. Если наши разработчики пока ещё не делают качественную продукцию, значит, надо пойти по пути автомобиля «Москвич» — переклеить шильдик. Берёшь разработку, переклеиваешь и оп: она наша! Нормальная практика?

«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. История игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

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