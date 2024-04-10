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«Одна из лучших адаптаций видеоигр»: критики хвалят сериал Fallout от Amazon

«Одна из лучших адаптаций видеоигр»: критики хвалят сериал Fallout от Amazon
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10 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Шоу расскажет оригинальную историю по франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада».

В целом журналисты приняли сериал положительно, отмечая актёрскую игру Уолтона Гоггинса и Эллы Пернелл, бережное отношение к первоисточнику и грамотный баланс между смешными и ужасающими сценами. Некоторые критики назвали шоу ещё одной достойной экранизацией и поставили её в один ряд с недавней The Last of Us.

Сейчас на платформе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 95% обозревателей.

Фото: Rotten Tomatoes

Отрывки из обзоров критиков на сериал «Фоллаут»

Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными изюминками и вспышками ультранасилия, «Фоллаут» — одна из лучших адаптаций видеоигр.
Сериал «Фоллаут» расширяет основные идеи игр, что делает адаптацию достойной внимания как для фанатов, так и для тех, кто незнаком с серией. Это в равной степени смешной и страшный сериал, который, как и его главный герой, не довольствуется жизнью внутри проекции прошлого.
«Фоллаут» от Amazon — это бомба с яркими персонажами и полной готовностью нырнуть с головой в устрашающий и в то же время весёлый мир.
Монументальное достижение научно-фантастического построения мира, представляющее поочерёдно ужасающее и волнующее видение США, скрепленных клейкой лентой и чудо-клеем, неослабевающим оптимизмом и ультражестокой беспощадностью.

Премьера сериала «Фоллаут» от Amazon состоится в ночь на 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Все восемь эпизодов выйдут в один день с русскими субтитрами.

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