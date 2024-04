Всё, что нужно знать про сериал Fallout

11 апреля в онлайн-кинотеатре Prime Video выйдет сериал «Фоллаут». Нам покажут гулей, Убежища, Братство Стали и всё остальное, за что полюбили культовую игровую серию. Но хватит ли этого, чтобы достойно развлечь фанатов?

«Фоллаут»: информация о сериале

Название: «Фоллаут» (Fallout)

Режиссёры: Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа

Актёры: Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие

Дата выхода: 11 апреля 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, драма

Страна: США

«Фоллаут»: где смотреть?

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video. Официальной русской озвучки не будет, только субтитры.

Шоураннеры выпустили уже много хитов

За экранизацию «Фоллаут» отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой. В 2016-м этот дуэт создал «Мир Дикого Запада». Первый сезон был безоговорочным хитом: заигрывания с таймлайном удивляли, актёры выкладывались на полную, визуал цеплял стилем. К третьему сезону «Мир Дикого Запада» окончательно сдулся, но Нолан и Джой доказали, что способны запустить великолепное шоу.

В портфолио шоураннеров есть и другие хиты. Джонатан писал сценарии для «Интерстеллара», «Тёмного рыцаря» и других фильмов своего брата Кристофера. Лиза Джой спродюсировала научно-фантастическую драму «Воспоминания», где герой Хью Джекмана жил в затопленном мире.

Ещё дуэт снял пять сезонов «В поле зрения». Это крутой сериал, события которого разворачиваются в современном мире, за которым наблюдает специальная машина, заранее просчитывающая потенциальные преступления. Шоу моментально стало культовым и закончилось на высокой ноте.

«В поле зрения» Фото: CBS

Известно, что Джонатан Нолан относится к франшизе с почтением. Он не только проходил Fallout 3, но и был настолько погружён в мир, что с трудом параллельно занимался сценарием «Тёмного Рыцаря: Возрождение легенды».

Работу с Bethesda он называет «браком, заключённым на небесах». Младший Нолан лично срежиссирует несколько эпизодов сериала. Также постановкой займутся Фред Туа («Сёгун», «Пацаны») и Клер Килнер («Дом Дракона», «Поколение Ви»). Как видите, экранизация в надёжных руках.

Героиня покинула Убежище Фото: Amazon

Джонатан Нолан — младший брат Кристофера Нолана. Они долгое время работали вместе, включая «Мементо», «Престиж» и «Интерстеллар». Но теперь Джонатан больше сосредоточен на сериалах, тогда как Кристофер — на фильмах.

В сериале три главных героя

Первым будет выходец из Убежища в исполнении Эллы Пернелл. Актрису знают по важной роли в «Шершнях». Там актриса играла капитана футбольной команды, которая после катастрофы потеряла лидерские позиции и столкнулась с ужасающей судьбой. Наблюдать за Пернелл было приятно: она справлялась с драмой и хорошо смотрелась даже посреди тотального хаоса. Выходца из Убежища она наверняка сыграет отлично.

Люси в исполнении Эллы Пернелл Фото: Amazon

Вторым героем станет гуль, которого сыграет Уолтон Гоггинс. Во вселенной Fallout этих мутантов обычно презирают и боятся, ведь многие из них безмозглые и агрессивные. Но разумные гули временами многого добиваются — например, Хэнкок из Fallout 4 возглавлял поселение людей и мутантов. Наш персонаж не дорос до такого уровня, зато он известен как крутой охотник за головами.

За игру Гоггинса можно не переживать, уж больно много в его портфолио примечательных ролей. Вы точно видели актёра в «Джанго освобождённый» и «Омерзительной восьмёрке».

Гуль в исполнении Уолтона Гоггинса Фото: Amazon

Ещё одна арка посвящена бойцу Братства Стали. Это военизированная группировка, которая презирает синтетических людей.

По иронии в Fallout 4 один из важных участников группировки как раз оказался синтом. Максимуса из сериала наверняка ждёт другая судьба, но усомниться в своей армейской семье ему всё равно придётся. Воителя играет Аарон Мотен: больших и важных ролей у него пока не было.

Максимус в исполнении Аарона Мотена Фото: Amazon

Что происходит в сериале?

Ничего внятного о сюжете не рассказали. С начала апокалипсиса прошло 219 лет, то есть на дворе 2296 год — для франшизы это самые отдалённые события. В играх сюжет не уходил за пределы 2287 года — это как раз Fallout 4.

Год Произведение Место действия 2102 Fallout 76 Аппалачия 2161 Fallout (игра) Южная Калифорния 2241 Fallout 2 Северная Калифорния 2277 Fallout 3 Вашингтон 2281 Fallout: New Vegas Невада 2287 Fallout 4 Бостон 2296 Fallout (сериал) Лос-Анджелес

К 2296 году дела в местном Убежище пошли плохо, поэтому изнеженные жители аккуратно выбираются на поверхность. Там всё сильно изменилось: некогда цветущие поляны превратились в Пустошь, по округе шныряют монстры, выжившие в основном страдают.

В мире образовалось множество фракций, которые недолюбливают друг друга. Но будет и общий враг: сражение с ним объединит выходца из Убежища, солдата Братства Стали и гуля-наёмника.

При написании сценария авторы сериала консультировались с Тоддом Говардом. Разработчик даже зарубил несколько идей, потому что хотел использовать их в Fallout 5. При этом итоговым результатом Тодд остался доволен.

Поначалу в Убежище всё будет хорошо Фото: Amazon

Авторы сериала уважают и любят игры

По трейлерам видно, что над сериалом работали фанаты. Нам уже показали силовую броню и дирижабль Братства Стали, фигурку Волт-Боя, закусочную Рэнди, овчарку-спутника, те самые телевизоры с надписью «Please stand by». Даже трек I Don’t Want To Set the World on Fire на месте. Это лишь малая часть отсылок из трейлера.

Похоже, фанаты Fallout будут сидеть перед телевизорами и постоянно восклицать: «О, это было в игре!» Главное, чтобы отсылки не стали главным достоинством сериала.

Солдаты Братства Стали Фото: Amazon

Расписание выхода серий

Весь сезон, включающий восемь эпизодов, выйдет сразу 11 апреля.

«Фоллаут»: стоит ли смотреть?

Мы много раз видели, как создатели адаптаций снимают какую-то чушь. Чего стоит скучный сериал «Властелин Колец: Кольца власти», который тоже выходил на Prime Video. Но есть ощущение, что с «Фоллаут» история не повторится.