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Колин Фаррелл сыграет в новом фильме режиссёра «На Западном фронте без перемен»

Колин Фаррелл сыграет в новом фильме режиссёра «На Западном фронте без перемен»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что актёр Колин Фаррелл («Лобстер») сыграет главную роль в новом фильме режиссёра «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера. Будущая лента получила название The Ballad Of A Small Player.

Отмечается, что картина выступит экранизацией одноимённого романа писателя Лоуренса Осборна. Произведение повествует об игроке, который решает затаиться в Макао, чтобы не выплачивать долги. Затем главный герой встречает родственную душу, которая и может стать ключом для его спасения.

Съёмочный процесс фильма стартует во второй половине 2024 года. Полный каст и другие подробности держатся в секрете.

Премьера The Ballad Of A Small Player состоится в стриминговом сервисе Netflix. Сроки и точная дата пока не раскрываются.

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