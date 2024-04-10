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Стартовали съёмки комедии «Встретимся вчера» от братьев Андреасян

Стартовали съёмки комедии «Встретимся вчера» от братьев Андреасян
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Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви» сообщила, что на этой неделе стартовали съёмки фантастической комедии «Встретимся вчера». Продюсерами фильма выступили Сарик и Гевонд Андреасяны. Ко всему прочему, были опубликованы кадры со съёмок.

Сюжет ленты рассказывает о семейной паре, решившей развестись. Супруги собираются ехать в ЗАГС, чтобы официально расторгнуть брак, однако судьба распоряжается иначе – каждый раз, когда Аня и Сергей выходят из дома, они вновь оказываются в своей квартире.

В каст проекта вошли Аглая Тарасова, Артём Ткаченко, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий и другие. Режиссёром выступил Александр Богуславский («Сквозь время»).

Премьера картины «Встретимся вчера» в кинотеатрах России состоится 14 октября.

Снимки с площадки

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

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